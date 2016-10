Septembris lõpetasid Euronicsi kauplused kilekottide väljastamise klientidele ning edaspidi on kõigil võimalik oma oste kanda korduvkasutatavates ostukottides või loodussõbralikes paberkottides.

„Oleme võtnud sihiks oma ettevõtte ökoloogilist jalajälge järk-järgult vähendada ning kilekottide kaotamine Euronicsi kaupluste kassadest aitab seda eesmärki kahtlemata saavutada,“ selgitas Euronicsi jaekaubanduse- ja turundusdirektor Veiko Poolgas.

„Usume ja loodame, et kliendid jagavad meiega samu väärtusi ning ostukott leiab hiljem praktilist kasutust ka näiteks toidupoes, turul või mujal majapidamises,“ lisas Poolgas.

Vastavalt Euroopa Liidu pakendi- ja pakendijäätmete direktiivile on alates 2018. aastast keelatud tarbijale kaupade müügikohas tasuta õhukeste kilekottide jagamine. Uuringute andmeil võtab iga Euroopa Liidu kodanik aastas kasutusele aga ligemale 200 plastikkandekotti, mille hulka kuuluvad nii õhukesed kui ka paksud kilekotid.

Euronics kutsub üles kõiki Eesti kaupmehi leidma loodussõbralikum alternatiiv kilekottidele. "See on ühine eesmärk, mida loodetavasti järgivad ka teised kauplejad, kuna meie kõigi võimuses on hoida Eesti loodust ja muuta maailm paremaks paigaks," ütles Poolgas.