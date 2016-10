AS-i LHV Group tütarettevõte AS LHV Pank toob alates tänasest turule erakliendile mõeldud kodulaenu.

Seni on LHV pakkunud eraisikutele küll laenu kinnisvara tagatisel, kuid nüüd plaanib pank alustada kodulaenu laiemat pakkumist ühe põhitootena.

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul võimaldab kodulaenu lisandumine pakkuda klientidele terviklikku pangateenust. „Kodulaen on klientide jaoks väga oluline krediiditoode ja üks põhilisi teenuseid, mida inimesed pangalt vajavad. Soovime seda oma klientidele pakkuda,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „Meil on täna rohkem kui 80 000 eraisikust klienti ja loodame, et tänane samm võimaldab suuremal hulgal klientidel valida LHV enda kodupangaks,“ lisas Kilu.

„Kuna keskendume oma pangateenustega aktiivsetele ja ettevõtlikele inimestele, siis erineb LHV kodulaen teistest turul pakutavatest paindlikkuse poolest. Pakume oma klientidele võimalust kodulaenu tasuta ennetähtaegselt tagasi maksta ja vajadusel võtta maksepuhkust. Hakkame laenu väljastama turutingimustel ja teeme hea krediidivõimega klientidele hea hinnaga pakkumise,“ lisas Kilu.

Uus laenuportfell on LHV Pangal plaanis rahastada kogutud hoiuste arvelt. Pank on ehitanud üles sisemise võimekuse seda toodet headel tingimustel pakkuda ja seda toetab ka kogutud hoiuste hind. Panga jaoks võimaldab kvaliteetne kodulaenu portfell teenida investorite poolt loodetud pikaajalist stabiilset intressitulu.

Poolaasta seisuga ületasid klientide hoiused LHV Pangas laenuportfelli suurust 218 miljoni euro võrra. Klientide hoiuste kogumaht oli 683 miljonit eurot. Laenuportfelli suurus oli aga 465 miljonit eurot, millest jaelaenude maht oli 108 miljonit eurot. Erki Kilu hinnangul on kodulaenu portfellil potentsiaali kasvada üheks peamiseks krediidi alamportfelliks.

