Tänapäeva üks suuremaid tervisevaldkonna probleeme ja väljakutseid on seotud ülesöömisega. Sisuliselt tähendab see, et tarbitakse üleliia madala toiteväärtusega, kuid kõrge kaloraažiga toitu, mille tagajärjeks on terviseprobleemid ja neist tingitud haigused. Seejuures on huvitavaks tõik, et ülesöömisriskiga seisab silmitsi nii jõukam kui ka vaesem osa elanikkonnast.

Riike, kus ülekaal ja rasvumine viimaste aastatega kasvanud ei ole, praktiliselt ei leia. Ainuüksi Euroopa Liidus on ülekaaluliste ja rasvunute osakaal elanikkonnast hinnanguliselt 52%.

Kuid rasvumine ja ülekaal on vaid üks osa ülesöömise tagajärgedest, otseseos on leitud ka südamehaiguste ja II tüübi diabeediga. Kusjuures need haigused ei teki kunagi üleöö, vaid kujunevad välja ajapikku ja valede söömisharjumuste tulemusena. Haiguste ravi ja ennetamine ei ole seetõttu võrreldav ka külmetushaiguse korral rohu võtmisega, teisisõnu, saadud haigust paari päeva või nädalaga eemale ei ole võimalik peletada. Vale toitumise tagajärjel tekkinud haiguse ravi, aga ka haiguste ennetamine eeldab suuremat tähelepanu tervislikule toitumisele ja tervislikule eluviisile tervikuna, vähendades sel moel riskitegurite mõju, mis haigusteni võivad viia.