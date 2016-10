Uue taevakeha leidsid USA Michigani ülikooli tudengid, kes avastasid selle tumeenergia kaardistamise tarbeks koostatud galaktikate kaardilt. Kääbusplaneedi läbimõõt on ligikaudu 530 kilomeetrit. See teeb tiiru ümber Päikese 1100 aastaga.

Kääbusplaneedi definitsioon pole kuigi selgelt kokku lepitud. Üldiselt on kõik astronoomid siiski nõus, et kääbusplaneet on ümber Päikese tiirlev planeedist väiksem taevakeha, mis on piisavalt massiivne, et sel oleks enam-vähem ümar kuju. Asteroidid üldiselt ümmargused ei ole.