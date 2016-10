Kindlustusfirma Insure.com viis läbi uuringu, et teada saada, millised autod naistele tegelikult meeldivad. Küsitlusele vastanud paar tuhat naist reastasid mudelid, mis neile silma järgi kõige kaunimad ja ahvatlevamad tunduvad. Sealjuures ei olnud oluline, et tegu oleks uudismudeliga. Esikümne põhjal saab öelda, et naistele meeldivad kõikvõimaliku kuju ja suurusega kallid, kiired ja võimsad autod.

Neil, kes arvavad, et naistele meeldivad sportautod, on vaid osaliselt õigus. Naised valivad silmailu ning see võib olla mistahes kujuga ning nimega. Nii et härrad, kui hakkate ostma uut autot, mis vastassugu ligi tõmbaks, on teil allolevast nimekirjast laialdaselt valikut. Enne lõpliku otsuse langetamist tasub lugeda, mismoodi naised ühe või teise mudeli võidukasse esikümnesse jõudmist on põhjendanud. Sealt leiab päris kasulikke vihjeid.

Millised need kümme autot on ja mida toimetus asjast arvab, loe ja vaata Acceleristast.