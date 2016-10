On see nüüd nali või tõsine leiutis – teise kultuuriruumi puhul on huumorit sageli raske hinnata. Kuid Jaapani animatsiooniettevõte Animax on väidetavalt leiutanud kõigi käed-vabad-süsteemide kvintessentsi: kurekaelakujulise telefonihoidja.

Allolevast videost on näha, et telefonihoidja käib ümber puusade ning toetub kubemele. Videos kirjeldatakse, et seda võib kasutada kõikjal: handsfree'ga võid minna lõunatama, kontorisse ja isegi jõusaali. Ka võib see hea olla naiste tähelepanu köitmiseks.

Muidugi pole midagi imekspandavat, kui inimeste tähelepanu köidab sinu kubemest välja kasvav pehme hanekael koos peaga ja nokaga, mille vahel telefon.