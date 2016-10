"Ta ei olnud suvel piisavalt halastamatu. Praegu on liiga palju segadust, kes peaks mängima," rääkis Scholes. "Mourinhol oli Londoni Chelsea peatreenerina 13-14 mängijat, keda ta kasutas iga nädal. Ta ei andnud neile puhkust kordagi, isegi mitte liigakarika kohtumisteks.

Esmaspäeva õhtul kohtuvad Inglismaa jalgpalliliigas kaks suurt Liverpool ja Manchester United. Old Traffordi legendi Paul Scholesi sõnul on täna favoriit kodus mängiv Liverpool, sest nende vastastel puudub identiteet.

Unitedis Mourinho veel kohaneb. Meeskonnal läheb ühtse löögirusika moodustamiseks veel aega. Kas neil on oma identiteet? Ma ei usu," sedastas endine tippmängija.

Scholesi arvates on Liverpool aga liiga paremaid meeskondi. "Jürgen Klopp on silmnähtavalt meeskonnas oma mängujoonise kehtestanud. Sa tead enne kohtumist, kuidas nad mängivad: kiirelt, üritavad iga hinna eest palli tagasi võita ning üritavad väravaid lüüa, viies karistusalasse võimalikult palju mehi.

Ma muretsesin nende kaitse pärast, aga nad on juba paari suurklubiga kohtunud ning nad on tõesti väga ohtlikud. Vaadates nende vormi on Liverpool liiga paremaid meeskondi."