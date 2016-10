Paraolümpia ujumisvõistlused. Mõni invasportlane on ühe jalaga, mõni ilma käteta... Sätivad ennast pukkidele ja ühele pukile tõstetakse ainult pea. Start - kõik sulistavad minema, ainult pea läheb põhja. Tõstetakse pea tagasi, pumbatakse liigne vesi temast välja ja küsitakse, miks ta joonelt põhja läks? Pea vastab, et igal aastal on ta kõrvadega aerutanud, aga nüüd oli mingi idioot talle ujumismütsi pähe tõmmanud...