Tahad endale sama klaari näonahka kui Victoria Beckhamil? Sellisel juhul tuleb iga päev süüa üht asja.

Victoria Beckham on tunnistanud mitmes intervjuus, et mitmed aastad tagasi polnud ta näonahk sugugi nii klaar nagu see on täna, vaid hoopis väga probleemne ning talle kõvasti meelehärmi põhjustav. Tänaseks on see ajalugu, tänu sellele, mida tema nahaarst soovitas tal iga päev süüa, kirjutab The Zoe Report.

Nimelt soovitas arst Victorial süüa iga päev lõhet. Kas ta sööb seda, hommikuks, lõunaks või õhtuks ei mängi mingit rolli, peaasi, et ta seda iga päev sööks. Kuigi esialgu tundus see uskumatuna ja ka veidi igavana, siis väidetavalt just lõhe söömine aitaski endise Posh Spice'i näonaha punnidest klaariks lüüa.