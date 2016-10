Kes ütles, et trendikuse nimel tuleb terve pood rõivastest tühjaks osta? Sel hooajal piisab ka ainult ühest asjast, kirjutab The Zoe Report.

Tegemist on ühe moelava küllaltki ekstreemse trendiga, mis erinevalt paljudest teistest ekstreemsustest, mida moelavadel näha võib, on leidnud oma tee siiski ka inimeste südamesse. Enamasti kõiksuguste eriskummaliste trendidega seda ei juhtu.

Kellukesekujulistest varrukatest on saanud aga tõeline hitt ning väidetavalt piisabki just ainult ühest sellisest pluusist, et välimus hetkega trendikas oleks.

Selliste pluuside kasuks räägib ka see, et neid saab kanda nii tööl, peol kui isegi vabal ajal, ilma et see imelik tunduks.