Eile õhtul kell 21.22 teatati, et Maardus Ringi tänaval on kährik takso esistange vahele kinni jäänud. Muuga päästjad viisid ka selle tegelase peale vabastamist metsa.

Kuna tuhkrutel on teadupärast teravad hambad, helistati Häirekeskusesse ning Keila päästjad viisid looma metsa rahunema. Vaevalt sai juhtum lahenduse ja päev õhtusse, kui tuli järgmise väljakutse.

Kui eelmisel nädalal soovis kuri kährik hulludel päevadel shopata, siis nädalavahetusel metsikute loomadega seotud sekeldused jätkusid. Eile kell 15.56 teatati, et Saue vallas Alliku külas on tuhkur roninud vana grilli sisse ning avaldab inimeste suhtes oma pahameelt valju turtsumisega.

Tegelikult algasid, või õigemini jätkusid loodusega seotud sekeldused juba laupäeval, kui kell 9.10 teatati, et Põhja-Tallinnas Toompuiesteel on Balti jaamas perrooni all kährik.