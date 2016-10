Käes on uus nädal ning esmaspäeva maiuspalaks on õhtul kell 22 algav põnev jalgpallilahing Inglismaa kõrgliigas Ragnar Klavani ja Manchester Unitedi vahel. Seniks aga püsige Õhtulehega, et saada teada kõige olulisematest spordiuudistest nii Eestist kui laiast maailmast!