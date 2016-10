Hyundai i20 väike-keskklassi sõiduautot esmaesitleti maailmale 2008. aasta Pariisi autonäitusel. See oli toona loodud täiesti uuele platvormile, Euroopa oludesse sobivaks, ning eesmärgiga võidelda välja oma koht konkurentsist tulvil, perspektiivikas väikeautode segmendis.

Avantüür osutus edukaks, 2014. aastal nägi ilmavalgust i20 teine põlvkond. i20 Active aga on selle sama sõiduki krossover-versioon, mille sünniaastaks 2015. Ja krossover on võlusõna, mida autoostjad armastavad.

Ma ei üritagi varjata oma poolehoidu Korea tehnika ja tehnoloogia arengu suhtes. Aga antud juhul ei läinud mingit positiivset eelhäälestatust vaja. Piisas sellest, kui i20 Active’i mootor käivitada. See hääl!

Autol peab olema iseloom, see teatud miski, mis elutust masinavärgist teeb elusolendi. Sellise, kellele tahad kohe esmalt nime panna. See siin ei ole sõiduriist, see on Isiksus. Pisikese tiigri kombel möriseva häälega sõna sekka ütlev isiksus, kellega tekib mõnus klapp. Tiigrike urahtas veel kord oma ootamatult madala häälega ning sööstis paigalt.

Kuidas iseloomustada masina disaini, turvalisust, jõuallikaid, varustust ja hinda, milline on sõidukogemus ja kuidas toimetus Hyundaid hindab, loe ning vaata Acceleristast.