"Seltsimees laps" on noore režissööri Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm, mis põhineb Leelo Tungla raamatutel "Seltsimees laps" ning "Samet ja saepuru".

Pühapäeva hommikul kell üheksa on Tallinnas Estonia teatri taha Pärnu maantee äärde kogunenud hulk 50ndate stiilis riietunud inimesi. Ette vurab möödunud sajandi keskpaigast pärit buss. Osa rahvast astub sõidukist maha, teised lähevad peale. Bussi taga veerevad laisalt mööda maanteed mõned Moskvitšid. "Stopp!" kostab järsku kellegi vali hüüe. Üks stseen mängufilmist "Seltsimees laps" on filmitud.

Kuna filmi tegevusaeg on 50ndate algus, tuleb võttemeeskonnal hoolega vaeva näha, et Tallinna ajas üle 60 aasta tagasi viia. Selle tarbeks on massistseenidesse kutsutud rahvas saanud selga vanaaegsed riided ja pähe ajastutruud soengud. Kusjuures 50ndate riided tunduvad märksa šikimad ja viisakamad kui tänapäevane kiirmood.

50ndate riided teevad mehe šikiks

"Enne läks mingi 20aastane kitsaste teksapükstega poiss grimmiruumi. Kui ta grimmist välja tuli, anti talle 50ndate riided selga ja poisist sai mees," kiidab massistseenides kaasa tegev Kirsti, et toonane meestemood mõjub väga mehelikult, ja lisab, et tuli ise võttele, et argirutiinile vaheldust saada.

Küll aga ei tundu omaaegne riietus olevat kuigi soe. Võtete vahepeal saavad näitlejad endale peale pleedi. Hommik on jahe, termomeeter näitab täpselt nulli. Väikese katusealuse all saavad osatäitjad sooja teed juua ja midagi hamba alla pista. Puhkehetk ei kesta aga kaua. "Pange oma saiake ära, pärast sööte edasi," kuulutab punase jopega naine võttemeeskonnast ning suunab inimesed uuesti võtteplatsile.

Massistseenides kaasa tegev Kirsti. (Tiina Kõrtsini)

Stseeni bussiga filmitakse veel mitu korda. "Paneme jalakäijate tee kinni! Autoliiklus kinni!" kõlavad käsklused ja erekollaste vestidega abilised sulgevad mõneks minutiks liikluse.

"Võte läks! Autod sõitma! Algame!" kaiguvad uued hüüded ning taaskord vurab kohale vana buss, inimesed voorivad sisse-välja. "Stopp!" kostab hüüatus ning hetkega oleme tagasi praeguses ajahetkes, kui tänavale pääsevad uuesti möödakõndijad ja tänapäevased autod.

Võhiku pilguga vaadates tundub, et bussistseen tuleb iga kord sama hästi välja, kuid filmitegijad märkavad pisikesi asju. "Buss tuli väga hea hooga, aga ta peaks varem seisma jääma," juhendab keegi režissööri käepikendusena juhti ning valmib järjekordne duubel.

RAHVAS TUNGLEMAS: Bussistseeni asuti filmima hommikul kell üheksa, kuid osatäitjatel tuli koguneda juba paar tundi varem, et nad jõuaks endale sobivas suuruses vanaaegsed rõivad selga tõmmata ning saada ajastutruu soengu ja jumestuse. (Priit Grepp (Amrion))

Pärast bussivõtte lõppu tuleb väike paus, et järgmist võtet ette valmistada. Väikesed poisid kekslevad vanamoodsas riietuses mööda tänavat ringi. Ei tuleks pähegi, et veel tund aega tagasi võisid nad nutitelefoniga Pokémone taga ajada või suurest lameekraaniga värviteleviisorist multikaid vaadata. Kaheksa-aastane Albert räägib, et temale meeldivadki võtete juures kõige rohkem vanaaegsed riided ja buss.

Temaga kaasas olev vanaema, 50ndates Piret, seletab, et neid kutsuti casting’ule ning nad olid kohe nõus osalema. Piret käis kümme aastat tagasi ka filmi "Kõrini" võtetel. "See on väga suur kogemus. Eesti vabariik saab ju saja-aastaseks ja sellisesse filmi saada on suur au," kinnitab naine.

"Ajas tagasi minna on väga vinge."

Moskvitšid tahavad lämmatada

Möödunud aegu näib ära tundvat üks võtete vaheajal näitlejatest mööda jalutav vanadaam, kes vaatab ümbritsevat hämmeldunud ilmel. Küllap on imestunud ka autojuhid, kes Estonia teatrist mööda sõites vanu autosid näevad. Kusjuures sõitvatest Moskvitšidest levib üsna lämmatavat haisu. Peagi on üllatumiseks aga veel rohkem põhjust, sest 11.30 paiku sõidutatakse Väike-Karja tänavalt filmitava võtte tarvis Pärnu maantee rööbastele 50ndatest pärit erksinine tramm. Filmi peaosatäitjatest on kohal Helena Maria Reisner Leelo rollis ja Tambet Tuisk tema isana, kes – olles eelmises stseenis bussi pealt maha tulnud – peavad käsikäes mööda tänavat kõndima, taustal linnamelu.

Trammivõtet filmitakse jälle oma viis-kuus korda. "Öelge keegi sellele poisile trammis, et ta ometi ei lehvitaks," juhendab keegi võttemeeskonnast poolpahaselt.

"Inimesed ei lehvita ju, kui nad igapäevast trammisõitu teevad."

Mis teha, mõni noor näitleja on vanaaegse trammiga sõidust nii elevil, et tahab kaamerameestele käega viibata.

Duublite vahepeal käivad juuksurid ja meikarid võttel osalejate soenguid ja meiki kohendamas. Mõned näitlejahakatised lõdisevad pleedi sees. Päike küll piilub pilve tagant, aga ilm on endiselt üsna jahe. Luuaga naine, kes kehastab tänavapühkijat ja igaks duubliks prahi ämbrist uuesti maha kallab, jookseb enne kaamera käima panekut veel nina nuuskama.