"Oktoobri lõpp tuleb soojapoolne, aga pilvine. Nagu sageli viinakuus – selget päeva näeb harva!" muigab klimatoloog Ain Kallis.

Ilmatark ja loodusvaatleja Arvo Saidla hoiatas Õhtulehes, et tuleb külm ja lumerohke talv. Mida sina klimatoloogina pakkuda söandad?

Mina jälgin huviga meie ilmatarkade – keda on Eestis üllatavalt palju! – tähelepanekuid. Sageli lähevad need täkkesse, sageli ei lähe, sageli räägivad need üksteisele vastu.

Just panin tähele, et Taani meteoroloogid prognoosisid tänavuseks kaunis külma, vähemalt viimase kuue aasta külmimat talve. Soomlased ütlesid selle peale kohe, et pikaajalised ennustajad on väga ebatäpsed. Venelased prognoosisid aga, et tänavu tuleb suhteliselt keskpärane talv, mõne pakaseperioodiga.