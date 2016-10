Kiirrongi reisija paneb tähele, et rong peatub liiga tihti ja küsib vagunisaatjalt:

"Miks me jälle seisame?"

"Lehm on tee peal ees."

"Lehm? Me seisame täna juba viiendat korda. Kas siin on siis nii palju lehmi?"

"Ei, see on seesama, kes ennegi. Me jõudsime talle jälle järele."