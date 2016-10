Kas Urmas Vaino jätab "Terevisiooni" ja hakkab juhtima "Vabariigi kodanikke"? "Ma tean küll, et maja peal sellised jutud käivad," vastab Vaino, "aga praeguseks pole veel absoluutselt mitte midagi otsustatud."

Tõsi on see, et Urmas Vaino osaleb koosolekutel, kus arutatakse, mida, millal ja kuidas võtta ette arutelusaatega "Vabariigi kodanikud", mida Aarne Rannamäe vedas aastast 2007 kuni oma surmani 10. septembril.

"Selge on see, et midagi peab muutuma, sest "Vabariigi kodanikud" oli kõige paremas mõttes oma juhi nägu saade. See oli Aarne Rannamäe saade ja mitte keegi teine ei saa seda teha nii nagu Aarne. "Vabariigi kodanikud" oli tema tunnetega kirjutatud, tema emotsioonidega loodud, see sobis talle, oli tema oma," tõdeb Vaino.