Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Selline on meie 17. oktoobri valik:

Läinud nädala pluss | Eesti meeste korvpalli meistriliiga on alanud põnevalt. Kui eelmisel hooajal marssis Kalev/Cramo võidult võidule ja noppis kuldmedali, siis tänavu on tiitlikaitsja juba stardisirgel kaks korda libastunud. Esimeses mängus jäid kalevlased üllatavalt kindlalt alla Raplale, viimati kodusele põhirivaalile Tartule, kui võtsid pärast uimastavat 22puntilist eduseisu vastu ühepunktilise kaotuse. Tabelis hoiab liidrikohta TTÜ! Nii on teoreetiliselt võimalik, et kaks suursoosikut kohtuvad juba poolfinaalis.

Läinud nädala miinus | Eesti meeste jalgpalli meistriliigas jääb unelmate lõppvaatus suure tõenäosusega nägemata. Enne möödunud nädalavahetusel toimunud mängudevooru püsis lootus, et kullavõitja selgub alles viimaste kohtumistega. Paraku on nüüd tekkinud olukord, et reedel võidurõõmu maitsnud Tallinna Infonet võib meistritiitli kindlustada juba enne viimast vooru. Laupäeval komistasid kullajahtijatest nii Nõmme Kalju kui ka Tallinna Levadia.

Alanud nädala ennustus | 65 % on tõenäosus, et keegi Eesti naisvehklejatest jõuab reedel Tallinnas algaval MK-etapil pjedestaalile. Hea võimalus on neil juba individuaalturniiril, kuid parim šanss on meie esindusel ikka võistkonnavõistlusel.