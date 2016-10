Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski peab Reformierakonna peasekretäri Reimo Nebokati rünnakut auesimehe Siim Kallase vastu näotuks. Samas usub Jevgeni Ossinovski, et küsimus on siiski hulga laiem, kui Siim Kallase-Reimo Nebokati isiklik tüli. "Loomulikult on erakonna esimehe ülesanne suuta oma meeskonda tööle panna niimoodi, et ta ühtse meeskonnana toimiks. See on ääretult oluline mitte ainult Reformierakonnale, vaid loomulikult ka vabariigi valitsusele, sest nägime ju näiteks presidendivalimiste esimeses voorus riigikogus, et tegelikult erakonna esimees ei kontrolli oma fraktsiooni," kritiseeris Ossinovski peaministrit, Reformierakonna juht Taavi Rõivast, vahendab ERR. «Võtmekohaks on see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte.» Siim Kallas «Aktuaalses kaameras». (Alar Truu) "Kirjutas kunagi Andrus Kivirähk tabavalt, et Reformierakonna tegelikuks auesimeheks ei ole mitte Siim Kallas, vaid Edgar Savisaar. Just Savisaare püsimine Keskerakonna eesotsas garanteerib Reformierakonnale Stenbocki võtmed. Kuidas küll järgmisi valimisi teha, kui Edgarit enam ei ole? Seega, tuleb uus Edgar leida," ütles Ossinovski eile Tartus erakonna volikogu koosolekul peetud kõnes.

Ossinovski tõdes, et kuna paralleelselt Keskerakonnaga vaevleb siseheitlustes ka Reformierakond, võib koalitsiooni ees seisvat olukorda tõsiseks proovikiviks nimetada küll. Intriig sai alguse presidentivalimistest, misjärel läkitas Kallas Nebokatile kirja, kus viitas, et kui oluline grupp erakonna juhtivaid liikmeid tegutseb kuni lõpuni valijameeste seas aktiivselt tema vastu, siis pole põhjust rääkida erakonna kui terviku ühtsest positsioonist ja tugevast toetusest. Lisaks sellele avaldab Kallas pahameelt, et Nebokat on pidanud teda kibestunuks ja et Kallas ihaleb sõprust Kremli-meelse esindajaga. Juhul kui Siim Kallas peaks otsustama erakonnast lahkuda, ei tooks see politoloog Rein Toomla sõnul endaga kaasa suuri mõjutusi. "Võib oletada, et tema eeskujul lahkuks veel mõningaid inimesi, aga kindlasti mitte väga palju. Tuhandete kaupa lahkumist ei tule," räägib Toomla. "Oleks Kallas iga päev olnud kohapeal, siis tema lahkumine oleks kindlasti leidnud suuremat vastukaja, aga kümmekond aastat äraolekut ja Eesti poliitikat rohkem kõrvalt vaadatuna, siis see tähendab seda, et Reformierakond on suuresti arenenud ilma Kallaseta."

Seda, et Reformierakonna sisepinged võiksid kaasa tuua lõhestumise, ei saa Toomla sõnul välistada. "Siin on küsimus, kui suurt tähendust sellele üldse antakse, kuna sisepinged on tekitatud presidendivalimistest, mis on möödas. Eks mõnda aega muidugi võivad inimesed käituda närviliselt ja Kallasele selge see, paljud asjad ei meeldinud, aga mis seal ikka teha. Nagu öeldakse, aeg parandab kõik haavad ja see haav ei ole just väga sügav ega pikk. Sellest saadakse üle ja Kallas peab sellest aru saama, et läks nii kuidas läks." Mis puudutab Kallase kõrvutamist Savisaarega, leiab Toomla, et kõiki ei tasuks temaga võrrelda. "Temast on tehtud vana kurja etalon ja kas kõike peaks Savisaarega võrdlema?" küsib Toomla.