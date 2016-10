Sealjuures ajas ta oma käitumisega hirmu nahka ka õpetajatel, sest nemadki on lapse käest tutakaid saanud. "Tal on selline kõlaritaoline asi kaasas, millest ta kuulab muusikat," rääkis üks lapsevanem.

"Lõpuks keeldus ta sootuks kooli minemast, kuna kartis oma elu pärast, sest see poiss võttis veelgi nuga kooli kaasa ja peksis teisi kaasõpilasi peaga vastu seina, nii et neil olid pead verised," räägib ema sellest, kuidas tema laps on pidanud tundma surmahirmu koolimineku ees.

Vaatamata noorele eale on see poiss politseile tuttav. Tema pärast on tulnud ametnikel varemgi koolis käia. Seda tehti ka läinud teisipäeval, kui politsei rääkis poisiga, mis tagajärjed võivad vägivallal olla. Kuid juba päev hiljem nooruk vägivallatses. Asi kulmineerus sellega, et poiss hüppas koolimaja teise korruse aknast välja. Tänaseks on laps individuaalõppele saadetud.

Et noaga koolis käiakse, on ette tulnud varemgi. "Mul laps helistas ja peaaegu juba nuttis toru otsas, et tema klassivennal on nuga," meenutab kolmanda klassi lapse ema kaks aastat tagasi ühes teises Tallinna koolis juhtunut.

"Esimese hooga mõtlesin, et vahest paisutab toimuvat üle, kuna ta on mul selline üledramatiseerija. Uurisin siis, kas ta on kellelegi sellest ka rääkinud – oli, klassijuhatajale. Lõpuks laps keeldus kooli minemast, kuna kartis oma elu pärast, sest see poiss võttis noa kooli kaasa ja peksis teisi kaasõpilasi peaga vastu seina, nii et neil olid pead verised," meenutab ema.

Toona kõrvaldati too vägivaldne õpilane pooleks aastaks koolist. Nüüd käib laps uues koolis ja oli juhtunu unustanud, kuid kui kuulis Kadrioru saksa gümnaasiumis olnud lugu, muutus ta hüsteeriliseks. "Ma ei tea, kas ta paanitses üle, kuid selge oli see, et läbielatu tuli talle meelde," sõnab ema.

Hiljuti kirjutas Õhtuleht sellest, kuidas Tallinna teeninduskoolis hakkas endine õpilane koolisööklas õpetaja ees tooliga vehkima: et end kaitsta, võttis õpetaja poisilt ümbert kinni, kuid noormees hakkas rabelema ja lõi õpetajat jalaga vasakusse põlveõndlasse nii, et õpetaja oli mitu kuud haiguslehel. Noormees tungis õpetajale kallale, sest too olla talle halbu hindeid pannud ja teda muu hulgas väidetavalt pedeks kutsunud.

Politsei tegeleb tagajärjega



Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametniku Kristel-Liis Kaunismaa hinnangul on keerulisi väljakutseid koolidesse üsna vähe – enamasti kutsutakse politsei kooli siis, kui lastelt on midagi näpatud, mõnel juhul suitsetamise või alkoholi tõttu. Kaunismaa sõnul kõik koolides toimuv politsei kõrvu ei jõua. "Arvan, et ei peagi. Just sellepärast, et koolil on omad võimalused olukordade lahendamiseks tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. Kool saab ise väga palju ära teha, kui on sellised juhtumid esile kerkinud," räägib ta.

Koolil on psühholoogid ja tugitöötajad, õpetaja peaks olema esimene kontakt, kes näeb ohumärke, sekkub õigel ajal ning vajadusel küsib abi, selgitab Kaunismaa. Kui vajatakse politsei sekkumist, on asjad ülepea kasvanud, siis on Kaunismaa sõnul tegu juba tagajärjega. "Sellele on eelnenud pikem aeg, kui ei ole osatud märgata ning õigel ajal sekkuda."