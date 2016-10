Keskerakonna volikogu etteotsa valiti laupäeval Jüri Ratase toetaja Kersti Sarapuu, mitte Savisaare-meelne Peeter Ernits. "Pettunud? Miks? Ma ei ole kunagi pettunud," väitis Edgar Savisaar, kuigi ta kehakeel rääkis muud. Istung tõestas, et konfliktid partei sees on tulisemad kui eal varem.

Keskerakondlased kogunesid üleeile Mustamäel Mektorys. Justkui ühes lasteaiarühmas, olid siingi oma rühmad – kõik kõigiga ei rääkinud. Ilmekas näide on seegi, et kui üks saatja lükkas parasjagu Edgar Savisaart ratastooliga suure saali etteotsa ja vastu kõndis Mailis Reps, ei vahetatud sõnagi. Savisaare kõrval seisid ürituse vältel peamiselt Olga Ivanova, Heimar Lenk ja üle pika aja avalikku suuremat üritust väisanud lojaalne nõunik Moonika Batrakova. Esimese ninanipsu sai Savisaar siis, kui tegi volikogu esimeses pooles ettepaneku korraldada kongressi, kus saaksid osaleda absoluutselt kõik liikmed. Seejärel tõstis Savisaar üles rohelise hääletuskaardi, ent jäi hüüdjaks hääleks kõrbes. Volikogu senine esimees täpsustas, et otsused tulevad hiljem. "Võtan teatavaks, et esimehe ettepanekut keelduti hääletamast. Aitäh teile," turtsus

Savisaar. Etteruttavalt võib märkida, et kokkuvõttes jäi paika senine plaan, et volikogu toimub 5. novembril Paides ja mitte nii suure hulga osalistega kui Savisaar ihkaks.

Ernitsa suur kaotus