Kui enne Kataloonia MM-rallit sõnas Ott Tänak, et naudib toda etappi täiega, siis 19 kiiruskatset hiljem oli ta sunnitud Twitteris säutsuma "tore, et lõpuni sõitsime ja kogemusi hankisime".

Tänak ja tema kaardilugeja Raigo Mõlder tõid oma Ford Fiesta RSi finišisse tubli kuuenda kohaga, ent võitja Sebastien Ogieriga kärises vahe lõppeks pea viie ja poole minutini.

"Tulemus ei peegeldanud meie sooritust," lausus ralli kestel 29aastaseks saanud Tänak finišis. "Võistlus on ainus võimalus, kuidas rehve arendada ja paremaks saada. Selle koha pealt on töö tehtud."

Big thanks to everyone for all the Birthday wishes! It's been a challenging day on these stunning roads and still 1 day to go. 🚗💨💨 pic.twitter.com/7SLVSjHfi1