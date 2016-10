Taani Ilmateenistus DMI ennustab, et Skandinaavias tuleb tunduvalt külmem talv kui varasematel aastatel. Ka lund sajab tavapärasest palju rohkem, kirjutab taanlaste prognoosist Göteborgs-Posten. Eriti hakkab külm kiusama Taanit.

Rootsi ilmateenistus Foreca kinnitab vastupidi taanlastele, et neil tuleb märg ja pehme talv, kuigi hoiatab, et pikaks ajaks tehtud ilmaennustusi ei saa täpseks pidada. Euroopa ennustuskeskus ECMWF on Soome ajakirjanduse andmeil lubanud põhjanaabritele kahel lähinädalal tavalisest soojemat ilma riigi põhjaaladele ning normile lähedast lõunas. Ka kaks järgmist nädalat veel lund ei too.