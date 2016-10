Tema sõnul peaks Vatikan kiiresti koolitama vaimulikke, kes suudavad inimesi ründavatest kurjadest vaimudest vabastada, sest ainuüksi tänavu on pool miljonit itaallast teatanud sattumisest "saatana käsilaste" küüsi. Kuid saatan ja kurjad vaimud ei kiusa inimesi ainult Itaalias, nad on hingede kallal kogu maailmas, väidab katoliku kirik.

"Ma aitan iga päev 30 inimest, kuid see on vaid piisake meres," räägib Taraborelli. Itaalia kirikul on praegu vaid kümme preestrit, kes suudavad inimesi neid painavatest vaimudest vabastada.

Rooma külje all Frosinone piiskopkonnas tegutseb ühes tsistertslaste kloostris vaimude väljaajajana isa Ildebrando di Fulvio, kelle abi järele koguneb iga päev järjekord. Ta kinnitab, et osa inimesi, kes temalt abi ootavad, kannatavad pigem näiteks depressiooni või mõne vaimuhaiguse käes, kuid suur osa on siiski neid, kelle kehasse on pugenud saatan. "Neid inimesi on kerge ära tunda – nägu on moondunud, nad võivad välja sülitada metallesemeid või sööki, mida nad pole alla neelanud. Mõni kõneleb vanades keeltes, mida pole eales õppinud – näiteks vana-kreeka, ladina või aramea keeles. Nad põrkuvad tagasi ja tunnevad end halvasti, isegi minestavad ja tõmblevad nagu langetõbised, kui neid kasta pühitsetud veega või paluda suudelda risti."

Idebrando di Fulvio arvab, et paljud on sattunud kurjade vaimude küüsi pärast satanistide kokkutulekute külastamist.

Taraborelli muret vaimude väljaajamisega tegelevate preestrite vähesuse üle jagab ka Fabriano-Matelica piiskopkonna ametlik eksortsist isa Aldo Buonaiuto. Tema sõnul on vähemalt kümme miljonit itaallast kas või kord elus otsinud abi igasuguste petlike soolapuhujate või astroloogide juurest. "Suurem osa neist on inimeste abistamise asemel pettuse peale väljas," arvab isa Buonaiuto ja on oht, et vabanemise asemel satuvad inimesed veelgi rohkem saatana küüsi.

"Esimene samm kurjadest vaimudest vabanemiseks on sellest avameelselt rääkimine oma pere ja sõpradega ja tuleks käia psühhiaatri juures, et olla kindel – tegu pole mingi meditsiinilise probleemiga.

Alles siis saame meie aidata. Meie relvad on ristimärk, pühitsetud vesi ja palved, mis koostatud just kurjade vaimude väljaajamiseks," ütles preester internetiportaalile Breitbart.com.

Katoliku kirik on ajalehe Daily Mirror väitel kinnitanud, et satanismi kasvav mõju on täheldatav mitte üksnes Itaalias. Näiteks Ühendriikides on kümne viimase aastaga kasvanud neli korda vaimude väljaajajate arv. Neid oli 12, aga nüüd tegutseb kurjade vaimude väljaajamisega juba poolsada inimest. Ka Suurbritannias on inimesed hädas.

Internet olla deemonitele abiks

"Deemonid võrgutavad inimesi ja sunnivad neid endale alluma kõigi moodsate vahendite, näiteks interneti abil," väidab sealne katoliku kirik ja peab süüdlaseks isegi Harry Potteri raamatuid.

Tagajärjeks on peale kõige muu alkoholismi ja pornograafia levik, arvavad vaimulikud isad. "Inimesed osalevad järjest rohkem satanistide ja okultistide ettevõtmistel ega hoolitse enam oma hinge eest, vaid satuvad halva võimu küüsi," arutleb Eksotsistide Rahvusvahelise Assotsiatsiooni teaduslik konsultant Valter Cascioli ajalehes La Stampa.

"Eriti suures ohus on noored, kõige agaramad internetisurfajad. Väga halb on see, et ohtu kiputakse alahindama. Seeläbi suudabki saatan üha rohkem inimesi oma võimusesse saada, hävitada meie moraali ja tõekspidamisi."

Cascioli on mures, et kurjade vaimude väljaajajaks ei koolitada kedagi mõnes ülikoolis. Aga seda oleks vaja, sest võitluseks kurjade vaimudega tuleb rakendada mitut teadusharu, et koostöös eksortsistide ja demonoloogidega inimesi kiusavaist kurjadest jõududest jagu saada."