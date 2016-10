Ühendriikide presidendikandidaat Donald Trump nõuab, et enne tema kolmandat väitlusvooru demokraatliku partei presidendikandidaadi Hillary Clintoniga neid kontrollitaks nagu sportlasi, et kas emb-kumb ei ole juhtumisi meelemürgi või kangete ravimite mõju all.

Kolmandaks väitlusvooruks lähevad kandidaadid kokku ülehomme. "Ma ei tea, mis on Clintoniga lahti. Eelmine kord alustas ta väga energiliselt, siis aga kustus järjest rohkem ja oli tunne, et ta tahab kiiresti tuttu pääseda ja suutis vaevu autoni kõndida," paiskas Trump õhku süüdistuse New Hampshire’i osariigis olnud kampaaniakoosolekul. Ta arvas, et Clinton võis olla võtnud kangeid ravimeid, mis aitavad sooritusi parandada.

"Korrumpeerunud ajakirjandus trummeldab esile alusetuid süüdistusi ja koguni absoluutset valet, et tagada Hillary Clintonile valimisvõit," leidis Trump järgmise süüdlase, kes tema kampaaniat ohustab.

Nüüd on juba vähemalt üheksa naist kirjeldanud ajakirjanikele, kuidas Donald Trump on neid käperdanud, suudelnud või kätt seeliku alla toppinud. Viimati tegi seda Briti ajalehes Guardian praegu 63aastane Cathy Heller, kelle sõnul olevat Trump kinnises klubis Florida osariigi Mar-a-Lagos püüdnud teda suudelda. "Läksin ta juurde, et esitleda oma perekonda ja ulatasin selleks Trumpile käe. Ta tõmbas mind enda vastu ja püüdis suudelda, kui ma ta eemale tõukasin, siis ta ei jätnud ja üritas seda uuesti teha. Pöörasin pead ja ta sai suudelda vaid mu huulenurka. Olin endast väljas ja solvunud," räägib Heller vahejuhtumist, mis tema sõnul olnud 1997. aastal. Heller ei eitanud ka, et tema pere toetas demokraatide valimiskampaaniat 2700 dollariga ja tema abikaasal on pikka aega kestev vaidlus Mar-a-Lago liikmemaksude üle.

Wikileaks on avalikustanud tuhandeid elektronkirju, mis on varastatud Clintoni kampaaniameeskonna arvutitest. Suurt skandaali pole nende tekstist tõusnud, küll aga ilmneb, et kampaaniameeskond on mures, kui Hillary ei esita oma sõnumit piisavalt selgelt ja arusaadavalt ning on sageli hädas kuulajatega kontakti saamisel. Ka on Clintonil raske kasutada rünnakuks Trumpi vastu skandaalseid lugusid, kuidas ta on naisi käperdanud ja suudelnud vastu nende tahtmist, kurdavad kampaaniatöötajad, sest kõigil on meeles tema abikaasa Bill Clintoni "saavutused" naisterindel.