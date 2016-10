Kuu aega kulus, enne kui Stockholms-Tidningen Eestlastele avaldas rubriigis "Ikestatud kodumaalt" 17. oktoobril 1958. aastal teate Friedrich Schilleri mälestussamba ennistamisest Puhtu laiul. Rootsieestlastele mõeldud ajaleht loob värvika meeleolupildi: "Silm naudib loojuva päikese kulda puude ladvul ja kõrv haarab pargilindude viimseid häälitsusi – see on Puhtu laid. 17. septembril 1813. aastal pandi siia maailma esimene mälestussammas Saksa poeedile Friedrich Schillerile. Eesti NSV kultuuriministeerium astus vastavaid samme mälestussamba taastamiseks ja nüüd asub see rekonstrueerituna Puhtu pargis."

Sõdades kannatada saanud monumendi koopia telliti kunstnik Paul Hormalt pärast seda, kui aasta varem oli loodud Matsalu looduskaitseala ja Puhtule kolis ornitoloogiajaam. Erik Kumari kirjutas siis Sirbis ja Vasaras mälestussamba kehvast seisust ja see panigi kultuuriministeeriumi tegutsema.

Schilleri mälestussamba valmistas omal ajal peretuttavast geniaalsele poeedile mõisaproua Dorothea Augusta von Helwig – kuju tahus välja tema isa. Siiski polnud 1813. (või 1810.) aastal valminud mälestussammas Schilleri auks ilmselt esimene maailmas. Juba kolm kuud pärast luuletaja surma püstitati mälestussammas Viljandi maakonna Helme mõisa. See pole aga säilinud, hävis juba XIX sajandil.