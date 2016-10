Reedel avalikustati Inglismaa kõrgliiga täpne mängukalender jõulude ja aastavahetuse ajal ning Liverpooli peatreener Jürgen Klopp läks sellest raevu - sakslasele ei mahtunud pähe, kuidas on võimalik, et tema meeskonnal tuleb 31. detsembri õhtul võõrustada Manchester City't ja 2. jaanuari päeval kohtuda võõrsil Sunderlandiga.

"Juba 48 tundi kahe mängu vahel on kummaline idee, aga veelgi väiksem alus on lihtsalt uskumatu. Kuidas on võimalik meeskonda selliseks kurnavaks graafikus ette valmistada? Kas ütlen kurtidele enne mängu Man City'ga, et pange täna 50%-ga, sest meil on ülehomme juba uus mäng?

Ning siis imestab terve Inglismaa, miks nende rahvuskoondise suvistel suurturniiride kuigi edukas pole, ja pärib: mida teised riigid teisiti teevad? Võin öelda: nad lesivad jõulude ja aastavahetuse ajal diivanil ning vaatavad telekast Inglismaa jalgpalli!"

Pühade-aegne tihe mängugraafik pole Inglismaal uuema aja väljamõeldis, vaid kauaaegne traditsioon, mis teleõiguste ajastul ka väga kasumlik. Seetõttu pole mingit varianti, et Premier League pühadejalgpallist loobuks. Käimasoleval hooajal leiab vahemikust 26. detsember - 4. jaanuar ainult ühe päeva (29. detsember), kui Premier League puhkab