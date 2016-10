Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Pärnu-Jaagupi lähistel toimus täna õhtul raske avarii, milles hukkus inimene.

Täna kell 17.34 anti häirekeskusele teada liiklusõnnetusest Pärnumaal Halinga vallas Kodesmaa külas Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 99. kilomeetril. Pärnu poole teel olnud liinibuss Scania, mida juhtis 52-aastane mees, põrkas kokku Tallinna suunas liikunud sõiduautoga Opel, mida juhtis 71-aastane mees.

Sõiduautot juhtinud mehe elu päästa ei õnnestunud ja ta suri. Mõlemas sõidukis viibis õnnetuse hetkel üks inimene.

Esialgsetel andmetel kaldus Opeli juht oma sõidukiga teepeenrale ja kaotas seejärel sõiduki üle kontrolli ning paiskus külg ees vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku liinibussiga.



Pärnu politseijaoskonna välijuht Mario Huik tuletab liiklejatele meelde, et sõidukit juhtides tuleb olla ettevaatlik ja äärmiselt tähelepanelik. "Liikluses osaledes peame ise tegema kõik selleks, et ohud oleks viidud miinimumini. Tähelepanelikkus ja keskendumine on liikluses väga tähtsad ning aitavad oluliselt vähendada ohtusid," ütles Huik.

Õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.