Kas naispresident on üldse omaette asi, et temast peaks soolises võtmes rääkima? Oluline, et meil on ikkagi president, mitte naispresident, eks. Kõik nais-liitelised asjad on kahtlased. Naisluuletaja on nagu vähendav. Naiskodukaitse on midagi muud, kui kodukaitse? Naisesimees on ikkagi esinaine vist … Ühesõnaga …

Jah, et meil on naine president, see on päriselt tähtis. See on seigana oluline. Eesti ühiskond on ikka suhteliselt sumbne tos soo-asjas. Eriti praeguse maailma tuultes, kus mõnel Euroopa Liidu liikmesmaal tahetakse seadusega naiste kehade/õiguste üle otsustama hakata (naise reproduktsiooniorganid n-ö riigistada). Eriti, kui meil Eestis on naistest ministridki haruldased.

Asi on selles, et naised – tänu teatavale ühiskondlikule tõrjumisele – on olnud mingit viisi tollest mängust kõrval. Muidugi, mitte et sugu otsustaks alati ühiskonnas kaasarääkimise, aga paraku on olnud me poliitikapärand suuresti meeste kanda. Ja neil ei ole uusi lahendusi pakkuda. Taas – mitte, et jalgevahega lahendusi saaks pakkuda. Aga sotsiaalne naissoolisus on kujundanud selle, et Eestis on naised rohkem kultuurikandjad-kõrvaltvaatajad (rohkem õpetajad-raamatukoguhoidjad, rohkem kultuurisündmuste publik, rohkem väljas otsustajate ringist), neil on olnud rohkem aega tunnetada, vaadelda. Vähem võimalust ja vajadust oma võimu kinnistamisega tegelda.