Haigekassast ja selle üüratust miinusest on räägitud söögi alla ja söögi peale. Samas on tegemist igati õigustatud teemaga, sest arstiabi on aeg-ajalt meil kõigil vaja. Tõtt öelda olen loobunud arsti juures käimisest, sest vastuvõtuks aja saamine tundub lootusetu. Olen korduvalt helistanud kuu esimesel päeval, nagu palutud. Olen pannud ka äratuskella, et olla enne registratuuri avamisaega üleval ja õigel ajal jaole saada. Liinid on aga pidevalt kinni ja kui lõpuks õnnestub registratuuri tabada, olen alati saanud vastuse: „Haigekassa ajad on otsas.“

„Jess! Jälle!“ mõtlen endamisi ja jään ootama järgmist korda, et uuele katsele minna. Nii käisingi viimane kord nahaarsti juures ja maksin visiidi eest 50 eurot. Tundsin rõõmu, et uuringuid vaja teha ei olnud, aga kui oleks olnud vaja, küll siis oleks leidnud ka võimaluse maksta. Ega muud üle poleks jäänud. Silmaarsti juures ei ole ma käinud ei tea mis ajast. Miinuse muutusest saan aru siis, kui vanad prillid nõrgaks jäävad ja lähen uusi tellima. No ja hambaarst on tasuline nii ehk naa.

Kord aastas vaevlen nädal-kaks kodus teki all, sest surm on silme eest. Joon üüratustes kogustes teed, konsulteerin apteekriga ja katsun ellu jääda.

Pahameel selle üle, et perearsti vastuvõtu ooteajad veelgi pikenevad ja seetõttu suundub tõenäoliselt veel rohkem inimesi EMOsse, on paratamatu. Olen isegi laupäevasel päeval nohu ja köhaga seal istunud. Miks? Sest ma ei suutnud ennast enam ise ravida ja arsti aega ma töönädala sees ei saanud. Pärast paaritunnist ootamist sain ma aga minna apteeki, osta vajalikud rohud ja mõne päeva pärast tundsin ennast juba paremini. Aga mida ma siis tegema oleks pidanud?