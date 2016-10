Siim Kallas ihaldab sõprust Kremlimeelse Edgar Savisaarega! Selline avaldus oli üsna reljeefne just seetõttu, et tuli Reformierakonna looja Kallase enda erakonnast. Öeldu väärtust ei kahanda seegi, et see tuli avalikkusele sama hästi kui tundmatu peasekretär Reimo Nebokati suust. Peaminister Taavi Rõivaski ruttas kohe kinnitama, kuidas erakond loobus Kallase heaks populaarseima presidendikandidaadi toetamisest, kaotades sellega reitingutes ja ka hea välisministri. Pole kahtlustki, et erakonna silmis on Kallase süü ränk. Eriti just seetõttu, et erakonnas pettununa julges ta rääkida uue partei loomisest.

Paralleelid Keskerakonnaga on ilmsed. Ka seal kangutab Savisaare määratluse järgi kolmikjõuk teda oma kohalt. Ning Savisaare leeristki andis Peeter Ernits juba teada, et kohalikel valimistel ei kandideeri Savisaar Keskerakonna nimekirjas. Võimalik, et Savisaargi teeb uue isikliku partei.

Mõlema partei puhul on selge, et sisetüli peab ikka väga suur olema, kui seda enam kuidagi varjata ei õnnestu. Samas pole siin midagi imestada, sest võimuliidu ümbermängimist ennustati juba enne presidendivalimisi. IRL tõusis osava kombinatsiooniga küll presidendiparteiks, kuid Reformierakonnas pole oma kandidaadi läbikukkumisega rahul kumbki rivaalitsev leer. Kui Keskerakonnale ei saa opositsioonierakonnana heita kuidagi ette soovi muutuda juhivahetusega salongikõlbulikuks, siis Reformierakonna näol on tegu siiski peaministriparteiga. Kuivõrd aga saab Rõivas keskenduda valitsuse juhtimisele, kui tema erakonnas on lahvatanud avalik võimuvõitlus? Ja kui Rõivas ei kontrolli enam olukorda, siis kelle käes on võim?

Säilitamaks partei ühtsust, on vaja vaenlast, kelle vastu võidelda. Kui aga vastandamisele rajatud Eesti poliitilist süsteemi ähvardab seoses Savisaare mahavõtmisega kokkuvarisemine, siis on vaja uut vaenlast. Et sildistamiseks valiti omade seast Kallas, on märk oravate peataolekust ja paanikast. Muidugi on Rõivasele kasulik tümitada Kallast, sest vastasel juhul võivad omad hakata ründama juba teda. Paradoksina on Rõivast ennast juba varem võrreldud Brežneviga ja tema initsiatiivitut valitsemist nimetatud stagnatsiooniks. Kas mõlema erakonna võimuvõitlus lõpeb sellega, et pannakse leivad ühte kappi?