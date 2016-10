Superjaht on 143 meetrit pikk ning 90 meetrit kõrge. Võrdluseks on ligikaudu sama kõrged Tallinnas asuv SEB panga hoone ja Tartu tigutorn.

44-aastasele Andrei Igorevitš Melnitšenkole kuuluv jaht lasti merre Strandes, kus tehti sellele ka esimesed testid. Melnitšenko ise on aga tuntud oma suurejoonelise meresõidukite kollektsiooni poolest. Nüüd, kui tema oma on ka Purjejaht A-ks (Sailing Yacht A) nimetatud alus, ulatub mehe kollektsiooni väärtus 9,4 miljardi euroni.

Jahil on 8 tekki, mis on tehtud tiikpuust. Kere aga on vastupidavast terasest ning mastid süsinikkiust. Kui purjed pole peal, on jõuallikaks kaks 3600 kW diiselmootorit ja kaks 4300 kW elektrimootorit.