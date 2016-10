Eesti parim rallipiloot Ott Tänak sai pühapäeval lõppenud Kataloonia rallil kuuenda koha. Eestlase enda sõnul oli tegu raske nädalavahetusega.

"See oli väga raske ralli, eriti reedel vihmase ilmaga, aga tore oli korraks juhtida," ütles eestlane DMACKi pressiteate vahendusel. Tänak võitis neljapäeval sõidetud esimese katse, kuid reedel jätkusid probleemid masinaga ning ta langes üldarvestuses kolinal.

"Mulle meeldisid asfaltkattega kiiruskatsed. Need olid ilusad ning see on hea tunne, kui kõik töötab ja läheb hästi," jätkas eestlane. "Kuues koht tähendab korralikku punktisaaki ja järgmiseks hooajaks saime väärtuslikke kogemusi."

DMACKI meeskonna juht Dick Cormack ütles, et Ott sõitis hästi. "Hispaanias oleme varem ootamatut ilma näinud ja õnneks on meil hea rehv kruusal sõitmiseks, mis toimisid nendes tingimustes hästi," rääkis Cormack.

"Asfaldil oli meil jälle raskusi, aga iga ralliga lähme üha paremaks ning Ott sõitis väga hästi. Ta sai enda ja DMACKi parima tulemuse Hispaania rallil."