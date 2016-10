Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool võõrustab esmaspäeva õhtul Manchester United'it. Suure vastasseisu ootuses ütles Liverpooli esiväravavahiks tõusnud Loris Karius, et nad ei karda vastaseid. 23aastane sakslane on viimastes mängudes tõusnud Kloppi esimeseks valikuks ning noorele puurivahele on esmaspäevane kohtumine ilmselt senise karjääri suurim. "Pidades silmas mõlema klubi ajalugu ja rivaali, on tõesti suur kohtumine. Raske on öelda, mis on karjääri tähtsaim mäng, aga see on tõesti väga oluline matš," vahendab Kariuse sõnu Daily Mail.

Sakslane on varem kodumaal mänginud nii Müncheni Bayerni kui Dortmundi Borussia vastu oma endise koduklubi Mainzi eest, kuid esmaspäevane kohtumine on midagi muud.

"Manchester Unitedil on väga hea, tugev võistkond, aga meil on samuti suurepärane tiim ja mängime kodupubliku ees. Me austame neid, aga me ei karda neid ja tahame kindlasti matši võita. Meil on hea mänguplaan, võib olla isegi rohkem kui üks ehk kindlasti oleme hästi valmistunud," sõnas Karius.