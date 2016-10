Saates "Samost ja Rumm" arutlesid saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm Juhan Partsi Euroopa Kontrollikotta saatmise üle ja tõdesid, et kauaoodatud otsus sai viimaks tehtud, vahendas ERRi uudisportaal.

Samosti hinnangul ei suuda inimesed enam meenutada, miks oli Partsi peamine vastane Jevgeni Ossinovski ligemale aasta jooksul Partsi kontrollikoja liikmeks saamisele vastu.

"Jevgeni Ossinovski stiil valitsuses on lihtsalt olnud selline, et ta aeg-ajalt loob väga teravaid konfliktiolukordi, paneb peaminister Taavi Rõivase positsiooni, kus tol tuleb teha teravaid valikuid, mida ta teha ei taha, või siis paneb mõne oma koalitsioonipartneri sellisesse olukorda ja vaatab siis, mis saab," rääkis Samost.

"Mingis mõttes ma saan Jevgeni Ossinovskist väga hästi aru - see valitsus on selline munadeta valitsus meil ja natuke rohkem otsustaja temperamendiga isiksus ei suuda seal istuda. Aga mida Jevgeni Ossinovski pole suutnud kordagi nende teravate sammude puhul teha, on tuua oma erakond, erakonna fraktsioon või vähemalt erakonna ministrid endaga kaasa," arutles Samost.