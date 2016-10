Manchester City peatreener Pep Guardiola tunnistas peale eilset 1:1 viigimängu Evertoniga, et meeskonna enesekindlus on kõikuma löönud ja kolmapäevane Meistrite liiga mäng Barcelonaga tuleb äärmiselt raske.

"Me pole viimased kolm mängu võidurõõmu tunda saanud, pean selgeks tegema, miks nii on läinud," teatas Guradiola. "Loomulikult on enesekindlus suurem ja tuju parem kui võidame, aga ma peame ka hetkeseisus tegema õiged järeldused."

Kuigi 45-aastane peatreener teab, et Hispaanias saab väga raske olema, siis tahab ta enda taktikale kindlaks jääda. "Mulle meeldib see stiil mida nad viljelevad. Nad on viimased 15 aastat kõigi vastu enamus mänguajast palli hoidnud."

"Siiski pole vahet, kas minu meeskond võidab või kaotab, siis palun vabandust, aga mina jään oma jalgpallifilosoofiale kindlaks."

"Võin küll teha palju vigu ja minu tegevuse üle võidakse arutada, aga mul on alati üks tugev jõud: minu meeskond mängib täpselt nii nagu ma soovi. Ilma igasuguse kõhkluseta," teatas Guardiola.