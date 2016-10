Paljud meist armastavad istuda jalg üle põlve. See võib olla aga kahjulik tervisele.

Näiteks seostatakse sellist istumisviisi närvikahjustuse, kõrge vererõhu ja halva rühiga. Neist viimane võib tuksi keerata kõik alates seedesüsteemist ja lõpetades stressitaluvusega, kirjutab Woman´s Health.

Kõlab masendavalt? Õnneks kinnitavad teadlased, et väga palju sellepärast pole vaja siiski muretseda kuna tegemist ei ole püsivate kahjudega. Näiteks, kui jalg sureb niimoodi istumisest ära, sest teatud, põlve taga, asuvale närvile avaldub liiga suur surve. Kui aga normaalselt istuda, siis see surve vabaneb. Sama kehtib ka kõrge vererõhu kohta. Jalg üle põlve istumine võib selle tõesti kõrgeks ajada, kuid nii kui istud tavaliselt, läheb vererõhk jälle normaalsele tasemele.

Ehk siis võtame asja kokku: kui halb uudis on see, et jalg üle põlve istumine põhjustab paljusid terviseprobleeme, siis hea uudis kinnitab, et need probleemid on ajutised.

Kui sulle tõesti meeldib jalg üle põlve istuda, siis tee iga 15-20 minuti tagant sirutamispaus ja enne uuesti maha istumist liigu veidigi ringi.