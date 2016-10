Eesti Konservatiivse Rahvapartei (EKRE) esimees Mart Helme tunnistas saates "Hommik Anuga" , et presidendivalimistel valimiskogus saadud 16 häält on suur pettumus. Helme kahetseb ka liigset poliitkorrektsust.

Tema arvates forsseeritakse eestlasi liiga kiiresti euroopalikke mõttemalle omaks võtma ega lasta neid aeglaselt ja loomulikult omandada.

"Eestlane ei ole rassist ega võõraviha kandja nagu mõned on siin püüdnud kõnedes sedastada. Eestlane on tegelikult kaastundlik olevus, oleme ise nii palju kannatanud, et saame väga hästi aru, kui kellelgi on kodu ära võetud. Aga eestlane on ka pragmaatiline ja näeb, et seal on miljard nälgivat inimest," kommenteeris Helme.

Helme eitas EKRE viha venelaste vastu ja kinnitas, et see on hoopis rahvuslik ohutunne. "See on kohati ülepingutatud, aga seda ei saa meile ette heita, sest oleme olukorras, kus meid on järele jäänud 930 000 ja piiride taga on sadadesse miljonitesse ulatuvad rahvad."