Rootsi antidopingu spetsialist Ake Andren-Sandberg usub, et 11 aasta tagune ja praegune juhtum on vägagi sarnased. "Mõlema puhul oli tegemist anaboolse steroidi ja veredopinguga. Johaugi seis võib olla veidi kehvem, kuid kummalgi puhul ei kasutatud seda soorituse parandamise eesmärgil."

Andren-Sandbergi sõnul on väga raske ennustada, milline saatus norralannat ootab, kuid kergendavaid asjaolusid on mitmeid. "Ennekõike tuleb mängu inimlikkus - kõik teevad vigu. Oleneb, kas otsustajad usuvad tema versiooni või mitte.

Theres Johaug on maailma üks parimaid suusatajaid, mis tähendab, et teda testitakse pidevalt. Ehk kui varasemalt pole teha kehast leitud keelatud aineid, tuleb see talle kindlasti kasuks ja sellega arvestatakse."