Homme õhtul peetakse Inglismaa kõrgliigas põnevuskohtumine, kui Liverpool võõrustab Manchester Unitedit. Enne kui kohtumine on alatagi jõudnud, räägitakse juba kohtunikust.

Nimelt on kohtumise vilemeheks määratud Anthony Taylor, kes elab Old Traffordist vaid kuue miili kaugusel. Otsus just Taylor sellise mängu kohtunikuks määrata on tekitanud palju kõneainet nii ametnike kui treenerite seas. Unitedi lootsi Jose Mourinho sõnul paneb see juba enne kohtumist õigusemõistjale pinged peale.

"Usun, et Taylor on väga hea kohtunik, aga sellise pinge all saab ta väga raske olema head partiid teha," sõnas Mourinho. "Mul on selle kohta oma arvamus, aga olen varasemate aastate jooksul õppinud, et kõike ei tohi välja öelda."