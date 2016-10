Airbnb tegi kokkuvõtte, milline Euroopa linn on majutuse järgi sel sügisel kõige odavam. Selgus, et kõige soodsam on minna puhkama Gruusia pealinna Tbilisisse, kus on öö hinnaks 30 dollarit.

Odavuselt teisele kohale platseerus Belgrad Serbias ja kolmandale Istanbul Türgis (mõlemas toa hinnaks umbes 33 dollarit).

Esikümnesse mahtusid veel Thessaloniki (Kreeka), Sofia (Bulgaaria), Bukarest (Rumeenia), Peterburi (Venemaa), Kiiev (Ukraina). Zagreb (Horvaatia) ja Varssavi (Poola).