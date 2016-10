Tai kroonprints Maha Vajiralongkorn otsutas kroonimistseremoonia aastaks edasi lükata, et oma surnud isa leinata, vahendas BBC.

Kuningas Bhumibol Adulyadej suri neljapäeval. Kroonprintsi asemel saab regendiks riigi endine peaminister Prem Tinsulanonda.

64aastane kroonprints on palunud tailastel mitte muretseda ja kinnitas, et riik on heades kätes.

Tai kroonprints Maha Vajiralongkorn (REUTERS FILE PHOTO)

Varem on avaldatud kahtlust, kas Maha suudab olla oma isa vääriline. Pikalt välismaal elanud ja mitu korda lahutanud kroonprints on paistnud silma ekstravagantse käitumisega. Näiteks andis ta oma koerale sõjaväelise auastme.