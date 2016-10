Sergei Zenjovi koduklubi Gabala viigistas eile Aserbaidžaan kõrgliiga kaheksanda vooru kohtumise 1:1 Baku Interiga ning säilitas kindla esikoha.

Tabelis teisel kohal asuv Baku läks koduväljakul peetud kohtumist teise poolaja alguses juhtima. Gabalale päästis viigipunkti Eesti koondise ründaja Sergei Zenjov, kes saatis palli võrku 69. minutil.

Vaata kohtumise väravaid (Zenjovi tabamus umbes 1.10):

Pärast kaheksat peetud vooru on moodustunud kindel esikolmik, kes teistelt eest on rebinud. Liidrikohal on 20 punktiga Gabala, neile järgnevad 16 silmaga Baku Inter ja Qarabag.