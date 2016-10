HINDREK PÄRg

Üks poolaeg on mängitud, Patriots juhib 10:7. Cincinnatile on saatuslikuks saanud karistused kriitilistel aegadel, viimane maksis neile ka vastaste touchdown'i. Muidu on kaitse küllaltki hea olnud ning midagi ülemäära lihtsalt pole Brady saanud.

Bengalsi rünnakul on isegi üllatavalt hästi mänginud nende quarterback Andy Dalton. 16 korda on ta palli visanud ning 13 korral on vise adressaadi leidnud, kokku jarde 143 (Brady'l 16/12 ja 136 jardi).



Margus Hunt on seni küllaltki korralikult mänginud. Kaks korda on ta palliga vastase maha tõmmanud ning avaldanud ka Brady'le väga head survet.