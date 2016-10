Põhja-Hispaaniast avastati koopajoonised, mis vapustavad oma ilu ja täpsusega, vahendas BBC.

Ligemale 50 joonistust avastati mais Baskimaalt Lekeitio linna lähedalt Armintxe koopast. Muistsed kunstnikud on koopaseintel kujutanud hobuseid, piisoneid, kitsi ja üllatuslikult ka kaht lõvi. Selle suure kiskja kujutisi pole Baskimaa koobastest varem leitud.

Joonistused Armintxe koopas (HO)

Osa piltidest on tavatult suured. Näiteks üks hobusepilt on ligemale poolteist meetrit kõrge. Ekspertide hinnangul on joonised 12 000 kuni 14 500 aastat vanad.

Koobas, kust pildid leiti, on kohalikele hästi teada, kuid siiani polnud keegi söandanud piisavalt sügavale ronida. Seetõttu ei avata koobast ka turistidele, kuid kohalikel võimudel on plaanis teha joonistest võimalikult palju häid fotosid ja videoklippe.