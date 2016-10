Ühel mehel on juba tükk aega nigel enesetunne olnud ja lõpuks otsustabki ta arsti juurde minna. Pärast meditsiinilist läbivaatust tuleb tema juurde arst ja vaatab mõtlikult tulemusi.

"Ma kardan, et mul on teile halbu uudiseid," sõnab ta. "Te olete suremas, ning eriti palju aega elada pole teile enam jäänud."

"Oi õudust!" ehmatab mees. "Kui kaua ma veel elan?"

"No umbes 10," vastab arst.

"10?! 10 mida? Kuud? Nädalat? Päeva? Mida?" on mees meeleheitel.

Arst vaatab oma kella: "9... 8... 7..."