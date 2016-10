Lewis Hamilton meenutas, kuidas vaatas kaasmaalast esimest korda telekast. "Ta on aastaid olnud suurepärane sõitja. Vormel 1 on ta olnud suurepärane ning sarjale kõvasti panustanud," rääkis Hamilton.

"Mäletan, kui istusin kodus teleka ees ja vaatasin tema esimest võistlust. Ma olin tol ajal veel keskkoolis ning lootsin, et äkki pääsen mina ka kunagi sinna. See on natukene hull, et nüüd oleme mõlemad siin," meenutas britt.