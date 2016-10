Ühes Itaalia külas on nüüd veinipurskkaev, kus inimesed saavad tasuta veini võtta terve päeva vältel.

Caldari di Ortona linnake Itaalias on alati olnud vapustav sihtpuhkt. Seal on palveränduritetee ja viinamarjaistandused mida külastada. Linn on võtnud eesmärgiks meelditada kohale, kes seni vaid mõtteid külastamisest mõlgutanud.

Linna külastades leiab sealt nüüd ühe erilise purskkaevu, kuid tegemist ei ole tavapärase purskkaevuga, mis mõnel väljakul ilutseb.

Tegemist on veinipurskaevuga, kust võimalik ööpäeva ringselt tasuta veini võtta. Purskkaev asub Dora Sarchese viinamarjaistanduses ja on kõigile avatud.

See on istanduse ja mittetulundusühingu ühisprojekt, et kustutada palverändurite janu, kuid keegi ei keela teekonda lihtsalt veini joomiste pärast ette võtta.