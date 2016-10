Norra telenakal TV2 on enda valdusesse saanud kviitungi, mis tõestab Therese Johaugile saatuslikuks saanud kreemi ostu.

TV2 reporterid külastasid reedel seda apteeki, kust väidetavalt oli Norra koondise arst Fredrik S. Bendiksen ostnud salvi, mis sisaldas keelatud steroidi klostebooli. Apteeker aga väitis, et pole huulepalsamit doktorile müünud.

Täna sai aga telekanal enda kätte tšeki, mis tõestab, et 3. septembril kell 9.55 osteti apteegist Trofodermini salvi, mis maksis 10,50. Samuti osteti ka kreemi Keratoplastic.

Johaug andis positiivse proovi 16. septembril ja Norra antidopinguagentuur teatas sellest suusatajale 4. oktoobril. Bendiksen väitis pressikonverentsil, et ostis kreemi Itaalia apteegist ega taibanud, et see sisaldab keelatud ainet.

"See on minu kui arsti eksimus. On minu kohustus selliseid asju kontrollida. Võtan täie vastutuse Therese kreemi kasutamise eest ja minu arvates on tema süüst puhas," rääkis Bendiksen kaks päeva tagasi.