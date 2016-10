Suur Vallrahu, UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv maailma suurim korallrahude süsteem on 2600 km pikk ning on koduks üle 1600 kalaliigile, 450 koralliliigile, 220 linnuliigile ja paljudele teistele loomadele ja elusorganismidele. Alates ajast, mil maadeavastaja James Cook oma laevaga Vallrahus eksles, on Austraalia kirderanniku ääres asuv loodusime olnud tohutult populaarne nii teadlaste kui turistide seas. Ammu enne Cooki käisid Vallrahus kalastamas Austraalia põlismaalased. Üle 70 põlisrahvuse peavad Suur Vallrahu oma kultuuri osaks.

Maailma suurim korallrahu on mõnede teadlaste väitel 2016. aasta seisuga hukule määratud. Kaunile loodusimele on kirjutatud lausa järelhüüe.

Korallid rifis elavad sümbioosis vetikatega, kellelt nad saavad suure osa oma toitainetest. Kui vee temperatuur liiga palju tõuseb, hakkavad vetikad tootma liigset hapnikku, mis suurtes kogustes on korallidele mürgine. Et ellu jääda, lasevad korallid oma vetikatest abilised lahti, kaotavad oma kaunid värvid ja hakkavad aeglaselt nälgima. Seda protsessi nimetatakse korallide pleekimiseks. Kui vesi taas jaheneb, taastub ka korallide ja vetikate sümbioos. Praeguses olukorras on see küsitav, samuti on Austraalia piirkonnas algamas suveperiood.